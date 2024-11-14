Габбард обвинили в повторении российских нарративов – она заявила о существовании якобы американских биолабораторий в Украине

Тулси Габбард (Фото: ЕРА / SARAH YENESEL)

Тулси Габбард, которую избранный президент страны Дональда Трампа предложил на должность директора Национальной разведки США, известна своими противоречивыми высказываниями, идущими вопреки позиции разведывательного сообщества США. Ее заявления часто вызывают дискуссии, особенно по поводу российской дезинформации, что может усложнить процесс утверждения в должности и привести к конфликтам с разведкой, пишет NBC News.

Габбард неоднократно обвиняли в распространении российской пропаганды. Ожидается, что ее утверждение вызовет дискуссии среди правительственных аналитиков, ранее идентифицировавших немало примеров дезинформации, распространяемой Кремлем.

Несколько лет назад Габбард обвинили в повторении российских нарративов после публикации видео, где она заявила о существовании якобы американских биолабораторий в Украине. Конгрессмен Адам Кинзингер назвал ее заявления "фактической российской пропагандой" и даже обвинил в "измене".

Габбард объясняла свои слова, отмечая, что понятия "биолаборатории", "лаборатории биооружия" и "биологическое оружие" часто путают из-за сходства терминов, что влечет за собой недоразумения. Она также критиковала администрацию Байдена из-за требования вакцинировать военных от COVID-19.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Габбард заявила, что войны можно было бы избежать, если бы США и Запад учли опасения Москвы по поводу вероятного вступления Украины в НАТО.

Марко Рубио, сенатор от штата Флорида, которого Трамп планирует назначить государственным секретарем, не соглашался с Габбард. Он подчеркнул, что требование Путина касалось не только Украины, но и отступления НАТО из всех присоединившихся к Альянсу стран после 1997 года, включая Болгарию, Румынию и другие.