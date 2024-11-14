Габбард звинуватили у повторенні російських наративів – вона заявила про нібито існування американських біолабораторій в Україні

Тулсі Габбард (Фото: ЕРА / SARAH YENESEL)

Тулсі Габбард, яку обраний президент країни Дональда Трампа запропонував на посаду директора Національної розвідки США, відома своїми суперечливими висловлюваннями, які йдуть всупереч з позицією розвідувальної спільноти США. Її заяви часто викликають дискусії, особливо щодо російської дезінформації, що може ускладнити процес затвердження на посаді та призвести до конфліктів із розвідкою, пише NBC News.

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Габбард неодноразово звинувачували у поширенні російської пропаганди. Очікується, що її затвердження викличе дискусії серед урядових аналітиків, які раніше ідентифікували чимало прикладів дезінформації, поширюваної Кремлем.

Декілька років тому Габбард звинуватили у повторенні російських наративів після публікації відео, де вона заявила про нібито існування нібито американських біолабораторій в Україні. Конгресмен Адам Кінзінгер назвав її заяви "фактичною російською пропагандою" і навіть звинуватив у "зраді".

Габбард пояснювала свої слова, зазначаючи, що поняття "біолабораторії", "лабораторії біозброї" та "біологічна зброя" часто плутають через схожість термінів, що спричиняє непорозуміння. Вона також критикувала адміністрацію Байдена за вимогу вакцинувати військових від COVID-19.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Габбард заявила, що війни можна було б уникнути, якби США та Захід врахували побоювання Москви щодо ймовірного вступу України до НАТО.

Марко Рубіо, сенатор від штату Флорида, якого Трамп планує призначити державним секретарем, не погоджувався з Габбард. Він підкреслив, що вимога Путіна стосувалася не лише України, а й відступу НАТО з усіх країн, що приєдналися до Альянсу після 1997 року, включно з Болгарією, Румунією та іншими.