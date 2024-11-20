Трамп номінує Лінду Мак-Магон, співзасновницю WWE, на посаду міністерки освіти

Лінда Мак-Махон (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що номінує Лінду Мак-Магон на посаду міністерки освіти, яка була співзасновницею всесвітньо відомої реслінгової компанії World Wrestling Entertainment (WWE).

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Під час першої адміністрації Трампа Мак-Магон займалася питаннями розвитку малого бізнесу. У нинішній виборчій кампанії вона є співголовою політичного комітету America First Policy Action.

Трамп неодноразово висловлював намір ліквідувати Міністерство освіти. Однак для цього потрібне схвалення Конгресу, а через те, що республіканці мають лише незначну більшість у Сенаті, ймовірність реалізації цього плану залишається низькою.

Ланда Мак-Магон – американська бізнесвумен і політикиня, відома як одна з ключових фігур у світі професійного реслінгу. Вона разом із чоловіком Вінсом Мак-Магоном була співзасновницею та багаторічною керівницею компанії WWE (World Wrestling Entertainment), де обіймала посаду CEO з 1980 до 2009 року. Під її керівництвом WWE розширилася в глобальну індустрію розваг, популяризуючи реслінг у всьому світі.