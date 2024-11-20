Трамп номінує Лінду Мак-Магон, співзасновницю WWE, на посаду міністерки освіти
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що номінує Лінду Мак-Магон на посаду міністерки освіти, яка була співзасновницею всесвітньо відомої реслінгової компанії World Wrestling Entertainment (WWE).
Під час першої адміністрації Трампа Мак-Магон займалася питаннями розвитку малого бізнесу. У нинішній виборчій кампанії вона є співголовою політичного комітету America First Policy Action.
Трамп неодноразово висловлював намір ліквідувати Міністерство освіти. Однак для цього потрібне схвалення Конгресу, а через те, що республіканці мають лише незначну більшість у Сенаті, ймовірність реалізації цього плану залишається низькою.
Ланда Мак-Магон – американська бізнесвумен і політикиня, відома як одна з ключових фігур у світі професійного реслінгу. Вона разом із чоловіком Вінсом Мак-Магоном була співзасновницею та багаторічною керівницею компанії WWE (World Wrestling Entertainment), де обіймала посаду CEO з 1980 до 2009 року. Під її керівництвом WWE розширилася в глобальну індустрію розваг, популяризуючи реслінг у всьому світі.
- 13 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону та очільника ЦРУ.
- Того самого дня Трамп обрав Рубіо на посаду держсекретаря США.
- 15 листопада президент США обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своєю критикою вакцин.
- 18 листопада Трамп висунув кандидатуру Кріса Райта, який керує фрекінговою компанією Liberty Energy, на посаду голови Міністерства енергетики. А головою Федеральної комісії зв'язку (FCC) стане Брендан Карр, який є критиком великих технологічних компаній (Big Tech).