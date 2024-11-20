Трамп выбрал Линду Мак-Махон, соучредительницу WWE, на должность министра образования
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует Линду Мак-Махон на должность министра образования, которая была соучредителем всемирно известной реслинговой компании World Wrestling Entertainment (WWE).
Во время первой администрации Трампа Мак-Махон занималась вопросами развития малого бизнеса. В нынешней избирательной кампании она – сопредседатель политического комитета America First Policy Action.
Трамп неоднократно выражал намерение ликвидировать Министерство образования. Однако для этого нужно одобрение Конгресса, а из-за того, что республиканцы имеют лишь незначительное большинство в Сенате, вероятность реализации этого плана остается низкой.
Ланда Мак-Махон – американская бизнесвумен и политик, известная как одна из ключевых фигур в мире профессионального реслинга. Она вместе с мужем Винсом Мак-Махоном была соучредительницей и многолетней руководительницей компании WWE (World Wrestling Entertainment), где занимала должность CEO с 1980 по 2009 год. Под ее руководством WWE расширилась в глобальную индустрию развлечений, популяризируя реслинг по всему миру.
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