Трамп выбрал Линду Мак-Махон, соучредительницу WWE, на должность министра образования
Линда Мак-Магон (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует Линду Мак-Махон на должность министра образования, которая была соучредителем всемирно известной реслинговой компании World Wrestling Entertainment (WWE).

Во время первой администрации Трампа Мак-Махон занималась вопросами развития малого бизнеса. В нынешней избирательной кампании она – сопредседатель политического комитета America First Policy Action.

Трамп неоднократно выражал намерение ликвидировать Министерство образования. Однако для этого нужно одобрение Конгресса, а из-за того, что республиканцы имеют лишь незначительное большинство в Сенате, вероятность реализации этого плана остается низкой.

Ланда Мак-Махон – американская бизнесвумен и политик, известная как одна из ключевых фигур в мире профессионального реслинга. Она вместе с мужем Винсом Мак-Махоном была соучредительницей и многолетней руководительницей компании WWE (World Wrestling Entertainment), где занимала должность CEO с 1980 по 2009 год. Под ее руководством WWE расширилась в глобальную индустрию развлечений, популяризируя реслинг по всему миру.

  • 13 ноября 2024 года стало известно, что Трамп определился с кандидатами на должности главы Пентагона и главы ЦРУ.
  • В тот же день Трамп избрал Рубио на должность госсекретаря США.
  • 15 ноября президент США избрал на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего, который известен своей критикой вакцин.
  • 18 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Криса Райта, управляющего фрекинговой компанией Liberty Energy, на должность главы Министерства энергетики. А главой Федеральной комиссии связи (FCC) станет Брендан Карр, критикующий крупные технологические компании (Big Tech).
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