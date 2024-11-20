Трамп выбрал телеврача, рекламировавшего "чудо-лекарство", руководителем госпрограммы

Мехмет Оз, кардиохирург, прославился в 2000-х благодаря участию в шоу Опры Уинфри, а позже создал собственную программу "Шоу доктора Оза"

Мехмет Оз (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует Мехмета Оза на должность администратора Центров медицинской помощи и медицинских услуг. Как сообщает BBC, он рекомендовал опасные для здоровья препараты для похудения и "чудодейственные лекарства", а в начале пандемии продвигал лекарства против малярии как средство против COVID-19.

"Он – выдающийся врач, кардиохирург, изобретатель и коммуникатор мирового класса, десятилетиями находившийся в авангарде здорового образа жизни", – заявил Трамп.

Мехмет Оз, кардиохирург по образованию, прославился в 2000-х благодаря участию в шоу Опры Уинфри, а позже создал собственную программу "Шоу доктора Оза". Его часто критиковали за популяризацию ненаучных методов лечения, включая гомеопатию и другие альтернативные практики, которые получали негативные оценки от медицинских экспертов, сообщает BBC.

64-летний Оз работал в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка и преподавал в Колумбийском университете. Однако его репутация пострадала из-за телевизионных проектов, где сочетались медицинские советы и рекламные интересы.

В 2014 году во время слушаний в Сенате его обвиняли в поддержке непроверенных средств для похудения, которые он называл способными "буквально вымывать жир из организма". Оз утверждал, что лично не продавал никаких добавок, однако во время его кампании в Сенат США в 2022 году обнаружили его финансовые связи с медицинскими компаниями.

В начале пандемии COVID-19 Оз способствовал использованию гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства против коронавируса, хотя эти препараты впоследствии признали неэффективными.