Трамп обрав телелікаря, що рекламував "чудодійні ліки", керівником держпрограми зі здоров'я
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що номінує Мехмета Оза на посаду адміністратора Центрів медичної допомоги та медичних послуг. Як повідомляє BBC, він рекомендував небезпечні для здоров'я препарати для схуднення та "чудодійні ліки", а на початку пандемії просував ліки проти малярії як засіб проти COVID-19.
"Він є видатним лікарем, кардіохірургом, винахідником і комунікатором світового класу, який десятиліттями був в авангарді здорового способу життя", – заявив Трамп.
Мехмет Оз, кардіохірург за освітою, став відомим у 2000-х завдяки участі у шоу Опри Вінфрі, а пізніше створив власну програму "Шоу доктора Оза". Його часто критикували за популяризацію ненаукових методів лікування, включно з гомеопатією та іншими альтернативними практиками, які отримували негативні оцінки від медичних експертів, повідомляє BBC.
64-річний Оз працював у Пресвітеріанській лікарні Нью-Йорка та викладав у Колумбійському університеті. Однак його репутація постраждала через телевізійні проєкти, де поєднувалися медичні поради та рекламні інтереси.
У 2014 році під час слухань у Сенаті його звинувачували у підтримці неперевірених засобів для схуднення, які він називав здатними "буквально вимивати жир з організму". Оз стверджував, що особисто не продавав жодні добавки, проте під час його кампанії до Сенату США у 2022 році виявили його фінансові зв’язки з медичними компаніями.
На початку пандемії COVID-19 Оз сприяв використанню гідроксихлорохіну та хлорохіну як потенційних ліків проти коронавірусу, хоча ці препарати згодом визнали неефективними.
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