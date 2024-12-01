Трамп планирует заменить директора ФБР на лояльного конспиролога Кэша Патела

Кэш Пател (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что после вступления в должность планирует заменить директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя на лояльного Кэша Пателя. Об этом говорится в сообщении Трампа в Truth Social и материале CNN.

"Я с гордостью объявляю, что Кешьяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции, защиты правосудия и защиты американского народа", – заявил избранный американский лидер.

Интерес Трампа в кандидатуре Пателя свидетельствует о его намерении назначать на ключевые должности в правоохранительных органах и разведывательных структурах людей, которые лояльно относятся к нему, поясняет CNN. Это может обеспечить выполнение его указаний относительно определенных расследований, а также создать защиту от возможных будущих юридических преследований.

Пателла иногда связывают с конспирологическими теориями из-за его публичных заявлений и позиций, которые совпадают с нарративами, распространенными среди сторонников Трампа. К примеру, он открыто критиковал правоохранительные органы США, такие как ФБР, обвиняя их в политически мотивированной предвзятости, а также поддерживал идеи о существовании "глубинного государства", противодействующего Трампу.

СПРАВКА Каш Пател — американский адвокат, бывший правительственный служащий и политический советник, получивший известность во время работы в администрации Дональда Трампа. Он работал в разных ролях, в частности в Совете национальной безопасности, где занимался вопросами борьбы с терроризмом, а также в Министерстве обороны США в должности начальника аппарата исполняющего обязанности министра обороны. До этого Пател был старшим советником в Комитете по разведке Палаты представителей, где помогал в расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года. Каш Пател — американский адвокат, бывший правительственный служащий и политический советник, получивший известность во время работы в администрации Дональда Трампа. Он работал в разных ролях, в частности в Совете национальной безопасности, где занимался вопросами борьбы с терроризмом, а также в Министерстве обороны США в должности начальника аппарата исполняющего обязанности министра обороны. До этого Пател был старшим советником в Комитете по разведке Палаты представителей, где помогал в расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года.