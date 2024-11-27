Трамп выдвигает бизнесмена без военного опыта на должность главы ВМС США

Джон Фелан (Фото: U.S. Naval Institute)

Избранный президент США Дональд Трамп выдвигает кандидатуру бизнесмена Джона Фелана на должность главы Военно-морских сил. Об этом сообщает Politico.

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По словам Трампа, Фелан будет "огромной силой для наших военнослужащих и твердым лидером в продвижении видения "Америка прежде всего".

Американский лидер добавил, что у бизнесмена "невероятные знания и опыт", которые улучшат жизнь граждан США – принесет реальные результаты для флота и страны в целом.

Фелан является руководителем частной инвестиционной компании Rugger Management, являлся одним из главных доноров предвыборной кампании Трампа. Летом он пригласил тогда еще кандидата в президенты США в свое имение в Аспене, штат Колорадо, где он выступил со страстной речью об иммиграции, заявив, что эти выборы могут стать последними для США, если победу одержит Камала Харрис (демократы).

Несмотря на отсутствие опыта военной службы и работы в ВМС, Трамп выбрал Фелана для сотрудничества.

13 ноября 2024-го стало известно, что Трамп определился с кандидатами на должности главы Пентагона и главы ЦРУ.

В тот же день Трамп избрал Рубио на должность госсекретаря США.

15 ноября президент США избрал на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего, известного своей критикой вакцин.

18 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Криса Райта, управляющего фрекинговой компанией Liberty Energy, на должность главы Министерства энергетики. А главой Федеральной комиссии связи (FCC) станет Брендан Карр, являющийся критиком крупных технологических компаний (Big Tech). Трамп также номинирует Линду Мак-Магон, соучредительницу WWE, на должность министерства образования. На должность министра торговли Трамп выдвинул миллиардера Говарда Лютника.