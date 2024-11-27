Трамп висуває бізнесмена без військового досвіду на посаду очільника ВМС США

Джон Фелан (Фото: U.S. Naval Institute)

Обраний президент США Дональд Трамп висуває кандидатуру бізнесмена Джона Фелана на посаду очільника Військово-морських сил. Про це повідомляє Politico.

За словами Трампа, Фелан буде "величезною силою для наших військовослужбовців і непохитним лідером у просуванні бачення "Америка перш за все".

Американський лідер додав, що бізнесмен має "неймовірні знання і досвід", які покращать життя громадян США – принесе реальні результати для флоту та країни загалом.

Фелан є керівником приватної інвестиційної компанії Rugger Management, був одним із головних донорів передвиборчої кампанії Трампа. Улітку він запросив тоді ще кандидата у президенти США до свого маєтку в Аспені, штат Колорадо, де той виступив із пристрасною промовою про імміграцію, заявивши, що ці вибори можуть стати останніми для США, якщо перемогу здобуде Камала Гарріс (демократи).

Попри відсутність досвіду військової служби та роботи у ВМС, Трамп обрав Фелана для співпраці.

13 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону та очільника ЦРУ.

Того самого дня Трамп обрав Рубіо на посаду держсекретаря США.

15 листопада президент США обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, відомого своєю критикою вакцин.

18 листопада Трамп висунув кандидатуру Кріса Райта, який керує фрекінговою компанією Liberty Energy, на посаду голови Міністерства енергетики. А головою Федеральної комісії зв'язку (FCC) стане Брендан Карр, який є критиком великих технологічних компаній (Big Tech). Трамп також номінує Лінду Мак-Магон, співзасновницю WWE, на посаду міністерки освіти. На посаду міністра торгівлі Трамп висунув мільярдера Говарда Лютніка.