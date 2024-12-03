"Маю честь". Трамп оголосив, куди здійснить першу закордонну поїздку після обрання

Обраний президент США заявив, що візьме участь у повторному відкритті Собору Паризької Богоматері, повністю відновленого після пожежі 2019 року

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Robert)

Обраний президент США Дональд Трамп визначився, що у якості першої закордонної поїздки після перемоги на виборах відвідає реставрований Собор Паризької Богоматері у столиці Франції. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

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"Маю честь повідомити, що в суботу я вирушаю до Парижа, Франція, щоб взяти участь у повторному відкритті величного та історичного Собору Паризької Богоматері, який був повністю відновлений після руйнівної пожежі, що сталася п'ять років тому", – йдеться у дописі.

Трамп похвалив президента Франції Еммануеля Макрона, заявивши, що той зробив "чудову роботу", забезпечивши, щоб Нотр-Дам був відновлений "до повного рівня своєї слави, і навіть більше".

Скриншот допису Трампа у Truth Social

29 листопада Макрон офіційно відкрив Нотр-Дам де Парі після п'ятирічної реставрації. Над оновленням собору працювали 1300 майстрів, це обійшлося у 700 млн євро.

15 квітня 2019 року у будівлі спалахнула пожежа, що знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Більше ніж 600 пожежників гасили структуру собору. Вдалося зберегти вітражі, більшість статуй і терновий вінець.