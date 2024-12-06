Речник МЗС – Сійярто: Україні не потрібні посередники у спілкуванні з командою Трампа

Глава МЗС Угорщини напередодні заявив, що Будапешт докладає усіх зусиль, щоб "мета Трампа про завершення війни стала реальністю"

Георгій Тихий (Фото: Facebook)

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив на брифінгу, що Україні не потрібні посередники у переговорах із Дональдом Трампом. Так він відреагував на слова угорського колеги Петера Сійярто про готовність Будапешта сприяти завершенню російсько-української війни разом з обраним президентом США.

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"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним президентом із президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ і керівника Офісу президента", – заявив Тихий.

Він наголосив, що "всі ці питання вирішуються у прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників".

Раніше глава угорської дипломатії сказав, що після перемоги Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю", – заявив він тоді.