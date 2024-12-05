Сійярто: З приходом Трампа завершення війни в Україні ще ніколи не було таким близьким
Петер Сійярто (Фото: Facebook)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким". Його цитує Híradо

Як зазначив Сійярто, під час виборчої кампанії у США тема повномасштабної війни в Україні нібито була однією з ключових. Водночас республіканець Дональд Трамп заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни, тоді як демократка Камала Гарріс, за його словами, виступала за її "продовження".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю", – підсумував глава угорської дипломатії.

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