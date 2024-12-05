Сійярто: З приходом Трампа завершення війни в Україні ще ніколи не було таким близьким

Глава МЗС Угорщини запевнив, що Угорщина "докладе всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю"

Петер Сійярто (Фото: Facebook)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким". Його цитує Híradо.

Як зазначив Сійярто, під час виборчої кампанії у США тема повномасштабної війни в Україні нібито була однією з ключових. Водночас республіканець Дональд Трамп заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни, тоді як демократка Камала Гарріс, за його словами, виступала за її "продовження".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю", – підсумував глава угорської дипломатії.

15 листопада 2024 року Трамп заявив, що Росія та Україна мають зупинитися, і пообіцяв працювати над завершенням конфлікту.

20 листопада Reuters повідомило, що Путін готовий говорити з Трампом про припинення війни, але на поступки не піде.

27 листопада канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що запропонував Трампу свою країну як майданчик для переговорів України та Росії.