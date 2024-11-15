"Росія та Україна мають зупинитися". Трамп обіцяє працювати над завершенням війни
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Про це він сказав він на заході у Флориді, передає CNN.
"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має припинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав Трамп.
Він також висловив співчуття через загибель людей у війні – як солдатів, так і мирних жителів. Трамп запевнив, що його адміністрація працюватиме над тим, щоб зупинити конфлікт.
- Курт Волкер вважає, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.
- Президент Фінляндії Стубб після розмови з Трампом заявив, що той "дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше".
- Майк Волтц, якого Трамп номінував на посаду радника з нацбезпеки, заявив, що Трамп має намір посадити за стіл переговорів Росію та Україну і таким чином завершити війну.
- Трамп уже визначився з десятком посадовців, які увійдуть в його нову адміністрацію. LIGA.net збирала їх тут.