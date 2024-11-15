"Росія та Україна мають зупинитися". Трамп обіцяє працювати над завершенням війни

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Про це він сказав він на заході у Флориді, передає CNN.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має припинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав Трамп.

Він також висловив співчуття через загибель людей у війні – як солдатів, так і мирних жителів. Трамп запевнив, що його адміністрація працюватиме над тим, щоб зупинити конфлікт.