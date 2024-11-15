"Россия и Украина должны остановиться". Трамп обещает работать над завершением войны

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне. Об этом он сказал на мероприятии во Флориде, передает CNN.

"Мы будем очень упорно работать относительно России и Украины. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", – сказал Трамп.

Он также выразил соболезнования из-за гибели людей в войне – как солдат, так и мирных жителей. Трамп заверил, что его администрация будет работать над тем, чтобы остановить конфликт.