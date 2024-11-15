"Россия и Украина должны остановиться". Трамп обещает работать над завершением войны
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне. Об этом он сказал на мероприятии во Флориде, передает CNN.
"Мы будем очень упорно работать относительно России и Украины. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", – сказал Трамп.
Он также выразил соболезнования из-за гибели людей в войне – как солдат, так и мирных жителей. Трамп заверил, что его администрация будет работать над тем, чтобы остановить конфликт.
- Курт Волкер считает, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.
- Президент Финляндии Стубб после разговора с Трампом заявил, что тот "очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее".
- Майк Уолтц, которого Трамп номинировал на должность советника по нацбезопасности, заявил, что Трамп намерен посадить за стол переговоров Россию и Украину и таким образом завершить войну.
- Трамп уже определился с десятком должностных лиц, которые войдут в его новую администрацию. LIGA.net собирала их здесь.