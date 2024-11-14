Будущий советник по нацбезопасности США: Трамп хочет привести обе стороны к переговорам
Избранный президент США Дональд Трамп намерен усадить за стол переговоров Россию и Украину и таким образом завершить войну. Об этом Голосу Америки заявил Майк Уолтц, конгрессмен-республиканец от штата Флорида, которого Трамп номинировал на должность советника по национальной безопасности.
"Президент ясно выразился, что он желает привести обе стороны за стол переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на ее продолжении", – сказал он.
Уолтц отметил, что стратегия политики безопасности в отношении Украины будет определяться именно Трампом.
"Это зависит не от меня, а от решения президента", – заявил Уолтц.
Такое же мнение в комментарии LIGA.net высказал руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.
Он заявлял, что стиль работы Трампа – приходить на встречи, разговаривать с советниками и министрами. Если его не устраивает доклад, то он разворачивается и говорит: "Я сам решу". Потом чиновники просто выполняют то, что им передали из Белого дома.
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