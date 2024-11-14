Майбутній радник з нацбезпеки США: Трамп хоче привести обидві сторони до столу переговорів

Майк Волтц (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

Обраний президент США Дональд Трамп має намір посадити за стіл переговорів Росію та Україну і таким чином завершити війну. Про це Голосу Америки заявив Майк Волтц, конгресмен-республіканець від штату Флорида, якого Трамп номінував на посаду радника з національної безпеки.

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"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", – сказав він.

Волтц зазначив, що стратегія безпекової політики щодо України визначатиметься саме Трампом.

"Це залежить не від мене, а від рішення президента", – заявив Волтц.

Таку ж думку в коментарі LIGA.net раніше висловив керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

Він заявляв, що стиль роботи Трампа – приходити на зустрічі, говорити з радниками та міністрами. Якщо його не влаштовує доповідь, він розвертається і каже: "Я сам вирішу". Тож потім чиновники просто виконують те, що їм передали з Білого дому.