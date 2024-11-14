Аналітик Краєв: Політику щодо України визначатиме сам Трамп, а не глави Пентагону чи ЦРУ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Політику щодо України визначатиме саме обраний президент США Дональд Трамп, а не майбутні глави Пентагону чи Центрального розвідувального управління. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

Стиль роботи Трампа – приходити на зустрічі, говорити з радниками та міністрами, каже Краєв. Якщо його не влаштовує доповідь, він розвертається і каже: "Я сам вирішу". Тож потім чиновники просто виконують те, що їм передали з Білого дому.

Водночас перші призначення свідчать про те, що якщо Трамп захоче силою примушувати Україну до компромісів, щоб примиритися з Росією, то в його команді буде внутрішня опозиція, зазначає аналітик.

Ці люди зможуть пояснити, що це вдарить по іміджу, додає Краєв: "Бо піддатися на тиск Москви – означає виглядати слабким. А Трамп це ненавидить".

Якщо схарактеризувати нову команду загалом, то Трамп вчиться на помилках, вважає Краєв. Ключове звинувачення до нього після виборів було, що він проти жінок – у відповідь він призначає конгресвумен Еліс Стефанік представницею в ООН. А коли його звинувачують, що він приводить у владу лише трампістів – кличе Марка Рубіо (Трамп призначитьйого держсекретарем), який був його опонентом, та запрошує консерватора Волтса (буде радником з нацбезпеки).

Але водночас не забуває про "своїх". Балансує команду, щоб усіх заохотити, підсумував Краєв.