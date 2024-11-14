Аналитик Краев: Политику по Украине будет определять Трамп, а не глава Пентагона или ЦРУ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Несмотря на ряд резонансных объявлений Дональда Трампа о будущих назначениях в свою администрацию, политику в отношении Украины будет определять именно избранный президент США, а не глава Пентагона или Центрального разведывательного управления. Такое мнение LIGA.net высказал руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

Стиль работы Трампа – приходить на встречи, говорить с советниками и министрами, говорит Краев. Если его не устраивает доклад, то он разворачивается и говорит: "Я сам решу". Потом чиновники просто выполняют то, что им передали из Белого дома.

В то же время, первые назначения свидетельствуют о том, что если Трамп захочет силой принуждать Украину к компромиссам, чтобы примириться с Россией, то в его команде будет внутренняя оппозиция, отмечает аналитик.

Эти люди смогут объяснить, что это ударит по имиджу, добавляет Краев: "Потому что поддаться на давление Москвы значит выглядеть слабым. А Трамп это ненавидит".

Если охарактеризовать новую команду в целом, Трамп учится на ошибках, считает Краев. Ключевое обвинение ему после выборов было, что он против женщин – в ответ он назначает конгрессвумен Элис Стефаник представительницей в ООН. А когда его обвиняют, что он приводит во власть только трампистов – зовет Марка Рубио (Трамп назначитего госсекретарем), который был его оппонентом, и приглашает консерватора Уолтса (будет советником по нацбезопасности).

Но в то же время не забывает о "своих". Балансирует команду, чтобы всех поощрить, подытожил Краев.