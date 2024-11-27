Канцлер Австрії запропонував Трампу провести переговори Росії та України в його країні
Карл Негаммер (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв'ю телеканалу PULS 24 заявив, що запропонував обраному президенту США Дональду Трампу свою країну як майданчик для переговорів України та Росії.

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За словами Негаммера, під час телефонної розмови з Трампом 25 листопада вони "швидко перейшли" до теми російсько-української війни.

"Трамп запитав про мою оцінку, тому що я був одним із небагатьох, хто зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився зі мною своїм поглядом. І з цим ми швидко почали говорити про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася", – розповів він.

Політик заявив, що запропонував Трампу Австрію як "хороше місце для переговорів", оскільки країна є нейтральною. Негаммер додав, що обраний американський лідер був "дуже добре проінформований" про позицію офіційного Відня.

Політик додав, що Трамп "дуже емоційно та позитивно" ставиться до завершення війни: "Він має високий рівень мотивації, щоб зброя мовчала. Я вірю, що він здатний знову розвинути нову динаміку".

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