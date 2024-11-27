Канцлер Австрії запропонував Трампу провести переговори Росії та України в його країні
Канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв'ю телеканалу PULS 24 заявив, що запропонував обраному президенту США Дональду Трампу свою країну як майданчик для переговорів України та Росії.
За словами Негаммера, під час телефонної розмови з Трампом 25 листопада вони "швидко перейшли" до теми російсько-української війни.
"Трамп запитав про мою оцінку, тому що я був одним із небагатьох, хто зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився зі мною своїм поглядом. І з цим ми швидко почали говорити про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася", – розповів він.
Політик заявив, що запропонував Трампу Австрію як "хороше місце для переговорів", оскільки країна є нейтральною. Негаммер додав, що обраний американський лідер був "дуже добре проінформований" про позицію офіційного Відня.
Політик додав, що Трамп "дуже емоційно та позитивно" ставиться до завершення війни: "Він має високий рівень мотивації, щоб зброя мовчала. Я вірю, що він здатний знову розвинути нову динаміку".
- 11 листопада 2024 року Reuters писало, що найближчі місяці будуть вирішальними на українському фронті. Україна прагне зайняти вигідну позицію.
- 15 листопада Трамп заявив, що Росія та Україна мають зупинитися, і пообіцяв працювати над завершенням конфлікту.
- 20 листопада Reuters повідомив, що Путін готовий говорити з Трампом про припинення війни, але на поступки не піде.