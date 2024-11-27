Канцлер Австрії запропонував Трампу провести переговори Росії та України в його країні

За словами Негаммера, це сталося під час телефонної розмови з обраним президентом США 25 листопада

Карл Негаммер (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв'ю телеканалу PULS 24 заявив, що запропонував обраному президенту США Дональду Трампу свою країну як майданчик для переговорів України та Росії.

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За словами Негаммера, під час телефонної розмови з Трампом 25 листопада вони "швидко перейшли" до теми російсько-української війни.

"Трамп запитав про мою оцінку, тому що я був одним із небагатьох, хто зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився зі мною своїм поглядом. І з цим ми швидко почали говорити про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася", – розповів він.

Політик заявив, що запропонував Трампу Австрію як "хороше місце для переговорів", оскільки країна є нейтральною. Негаммер додав, що обраний американський лідер був "дуже добре проінформований" про позицію офіційного Відня.

Політик додав, що Трамп "дуже емоційно та позитивно" ставиться до завершення війни: "Він має високий рівень мотивації, щоб зброя мовчала. Я вірю, що він здатний знову розвинути нову динаміку".

11 листопада 2024 року Reuters писало, що найближчі місяці будуть вирішальними на українському фронті. Україна прагне зайняти вигідну позицію.

15 листопада Трамп заявив, що Росія та Україна мають зупинитися, і пообіцяв працювати над завершенням конфлікту.

20 листопада Reuters повідомив, що Путін готовий говорити з Трампом про припинення війни, але на поступки не піде.