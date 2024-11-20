Reuters: Путін готовий говорити з Трампом про припинення війни, але на поступки не піде

Анонімні чиновники, обізнані з планами Кремля, кажуть, що Росія може звільнити невеликі ділянки у двох областях

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення війни проти України. Але про територіальні поступки не йдеться, передає Reuters з посиланням на п'ятьох колишніх і нинішніх чиновників РФ, знайомих із задумами Кремля.

За словами цих співрозмовників, Путін може погодитися заморозити бойові дії на лінії фронту.

Водночас, як зазначили два чиновники, окупанти можуть зробити "жест доброї волі" і залишити ті невеликі ділянки, які контролюють у Миколаївській та Харківській областях. Але дозвіл США на далекобійні удари по РФ може затягнути будь-яке врегулювання, сказали два анонімні співрозмовники.

Також інформатори повідомили, що ще одними вимогами Кремля можуть бути відмова України від вступу до НАТО, скорочення чисельності армії та відмова від обмежень використання російської мови. Натомість РФ готова нібито обговорити "гарантії безпеки" для України.

Один з анонімних співрозмовників розповів, що Путін представив би росіянам угоду про припинення вогню на цих умовах як перемогу, яка б забезпечила "захист російськомовного населення" та захистила сухопутний коридор до Криму. Доля самого півострова нібито не обговорюється.

Можливе припинення вогню, за словами двох інформаторів, може виглядати як проєкт угоди, який був "майже схвалений" у квітні 2022 року після переговорів України та РФ у Стамбулі. Саме цей документ Путін називає "основою" для можливої угоди.

Один із пунктів, за інформацією Reuters, — згода України на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Як зазначив один із неназваних чиновників, угода не буде підписана доти, доки Україна не отримає гарантії безпеки.