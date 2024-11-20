Reuters: Путин готов говорить с Трампом о прекращении войны, но на уступки не пойдет

Анонимные чиновники, осведомленные о планах Кремля, говорят, что Россия может освободить небольшие участки в двух областях

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин готов обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении войны против Украины. Впрочем, о территориальных уступках речи не идет, передает Reuters со ссылкой на пятерых бывших и нынешних чиновников РФ, знакомых с замыслами Кремля.

По словам этих собеседников, Путин может согласиться заморозить боевые действия на линии фронта. Трое информаторов заявили, что переговоры могут вестись о точном разделе четырех областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

При этом, как отметили два чиновника, оккупанты могут совершить "жест доброй воли" и покинуть те небольшие участки, которые контролируют в Николаевской и Харьковской областях. Но разрешение США на дальнобойные удары по РФ может затянуть любое урегулирование, сказали два анонимных собеседника.

Также информаторы сообщили, что еще одними требованиями Кремля могут быть отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение численности армии и отказ от ограничений использования русского языка. Взамен РФ готова якобы обсудить "гарантии безопасности" для Украины.

Один из анонимных собеседников рассказал, что Путин представил бы россиянам соглашение о прекращении огня на этих условиях как победу, которая обеспечила бы "защиту русскоязычного населения" и защитила сухопутный коридор в Крым. Судьба самого полуострова якобы не обсуждается.

Возможное прекращение огня, по словам двух информаторов, может выглядеть как проект соглашения, который был "почти одобрен" в апреле 2022 года после переговоров Украины и РФ в Стамбуле. Именно этот документ Путин называет "основой" для возможного соглашения.

Один из пунктов, по информации Reuters, — соглашение Украины на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Как отметил один из неназванных чиновников, соглашение не будет подписано до тех пор, пока Украина не получит гарантии безопасности.