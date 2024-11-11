Reuters: Ближайшие месяцы будут решающими, в войне Украина хочет занять выгодную позицию

По словам анонимного чиновника, на фоне победы Трампа переговоры могут начаться в ближайшие месяцы

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Ближайшие четыре-пять месяцев будут решающими в полномасштабной войне России и Украины. Не исключено, что речь может зайти о переговорах, поэтому украинская сторона хочет занять "наиболее выгодную позицию", сказал Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

"Эта зима — критический момент... Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", – сказал анонимный собеседник.

По его словам, заявление республиканца Дональда Трампа о победе на выборах президента США приближают перспективу переговоров с Россией. На фоне этого Украина стремится увеличить объемы вооружения, чтобы занять "более выгодную позицию" на фронте.

Также чиновники ждут, кого Трамп назначит руководителями в сферах безопасности и обороны, что даст подсказку его будущей политики по Украине.

Кроме того, после победы республиканца приглашение Украины в НАТО стало выглядеть "менее вероятным". Он также признал, что есть риск сокращение помощи со стороны США.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив помощь", – сказал анонимный чиновник.

10 ноября сообщалось, что Трамп якобы позвонил Путину и попросил его не обострять ситуацию в Украине. Однако уже 11 ноября в Кремле заявление опровергли, а украинская сторона заявила, что не знала о звонке.

11 ноября глава Минобороны Великобритании надеется, что Трамп продолжит поддержку Украины и НАТО.

Глава МИД Франции заявил, что администрации нового президента США нужно "дать время", чтобы выстроить позицию в отношении Украины.