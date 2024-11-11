Reuters: Ближайшие месяцы будут решающими, в войне Украина хочет занять выгодную позицию
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Ближайшие четыре-пять месяцев будут решающими в полномасштабной войне России и Украины. Не исключено, что речь может зайти о переговорах, поэтому украинская сторона хочет занять "наиболее выгодную позицию", сказал Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

"Эта зима — критический момент... Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", – сказал анонимный собеседник.

По его словам, заявление республиканца Дональда Трампа о победе на выборах президента США приближают перспективу переговоров с Россией. На фоне этого Украина стремится увеличить объемы вооружения, чтобы занять "более выгодную позицию" на фронте.

Также чиновники ждут, кого Трамп назначит руководителями в сферах безопасности и обороны, что даст подсказку его будущей политики по Украине.

Кроме того, после победы республиканца приглашение Украины в НАТО стало выглядеть "менее вероятным". Он также признал, что есть риск сокращение помощи со стороны США.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив помощь", – сказал анонимный чиновник.

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