"Нужно дать время" – МИД Франции об отношении администрации Трампа к войне в Украине

Жан-Ноэль Барро (Фото: x.com/jnbarrot)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что союзники не должны предвосхищать отношение администрации следующего президента США к полномасштабной войне в Украине. Об этом он сказал на Парижском форуме мира, передает Reuters.

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"Сталкиваясь с предположениями о том, какими могут быть позиции или инициативы новой администрации США, я думаю, что мы ни в коем случае не должны делать предварительных выводов и обязаны дать ей время", – заявил Барро.

Он также подчеркнул, что только Украина может определять срок и условия для участия в переговорах с Россией. Союзники же, по его словам, должны продолжать свою поддержку и передать Киеву все необходимое для обороны от оккупантов.

Барро отметил, что Украина и все международное сообщество "потеряют слишком много", если Россия выиграет полномасштабную войну.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на том же форуме заявила, что союзникам пора "ужесточить отношение" к России, ведь страна представляет опасность для человечества.

"Речь идет не только об Украине. Угроза, которую Россия представляет для человечества, является экзистенциальной, она не начинается и не заканчивается Украиной", – сказала Валтонен.

10 ноября сообщалось, что Трамп якобы позвонил Путину и попросил его не обострять ситуацию в Украине. Однако уже 11 ноября в Кремле заявление опровергли, а украинская сторона заявила, что не знала о звонке.

11 ноября глава Минобороны Британии выразил ожидание, что Трамп продолжит поддержку Украины и НАТО.