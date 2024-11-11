"Потрібно дати час" – МЗС Франції про ставлення адміністрації Трампа до війни в Україні

Жан-Ноель Барро (Фото: x.com/jnbarrot)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що союзники не повинні передбачати ставлення адміністрації наступного президента США до повномасштабної війни в Україні. Про це він сказав на Паризькому форумі миру, повідомляє Reuters.

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"Зіткнувшись із припущеннями про те, якими можуть бути позиції чи ініціативи нової адміністрації США, я думаю, що ми в жодному разі не повинні робити попередніх висновків і маємо дати їй час", – заявив Барро.

Він також наголосив, що лише Україна може визначати термін та умови для участі у переговорах з Росією. А союзники, за його словами, мають продовжувати свою підтримку та передати Києву все необхідне для оборони від окупантів.

Барро зазначив, що Україна та вся міжнародна спільнота "втратять занадто багато", якщо Росія виграє повномасштабну війну.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на тому ж форумі заявила, що союзникам настав час "посилити ставлення" до Росії, адже країна становить небезпеку для людства.

"Йдеться не лише про Україну. Загроза, яку Росія представляє для людства, є екзистенційною, вона не починається і не закінчується Україною", – сказала Валтонен.

10 листопада повідомлялося, що Трамп нібито зателефонував Путіну та попросив його не загострювати ситуацію в Україні. Проте вже 11 листопада у Кремлі заяву спростували, а українська сторона заявила, що не знала про дзвінок.

11 листопада глава Міноборони Британії висловив сподівання, що Трамп продовжить підтримку України та НАТО.