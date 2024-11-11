Reuters: Найближчі місяці будуть вирішальними, у війні Україна хоче зайняти вигідну позицію
Найближчі чотири-п'ять місяців будуть вирішальними у повномасштабній війні Росії та України. Не виключено, що може йтися про переговори, тому українська сторона хоче зайняти "найвигіднішу позицію", сказав Reuters український високопосадовець.
"Ця зима – критичний момент... Я сподіваюся, що війна добігає кінця. Зараз ми визначимо позиції обох сторін на переговорах, стартові позиції", – сказав анонімний співрозмовник.
За його словами, заяви республіканця Дональда Трампа про перемогу на виборах президента США наближають перспективу переговорів з Росією. На тлі цього Україна прагне збільшити обсяги озброєння, щоб зайняти "вигіднішу позицію" на фронті.
Також чиновники чекають, кого Трамп призначить керівниками у сферах безпеки та оборони, що дасть підказку щодо його майбутньої політики стосовно України.
Крім того, після перемоги республіканця запрошення України до НАТО стало виглядати "менш вірогідним". Він також визнав, що є ризик скорочення допомоги з боку США.
"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена намагатиметься уникнути цього ризику, прискоривши допомогу", – сказав анонімний чиновник.
- 10 листопада повідомлялося, що Трамп нібито зателефонував до Путіна і попросив його не загострювати ситуацію в Україні. Проте вже 11 листопада у Кремлі заяву спростували, а українська сторона заявила, що не знала про дзвінок.
- 11 листопада глава Міноборони Великої Британії сподівається, що Трамп продовжить підтримку України та НАТО.
- Глава МЗС Франції заявив, що адміністрації нового президента США потрібно "дати час", щоб побудувати позицію щодо України.