Reuters: Найближчі місяці будуть вирішальними, у війні Україна хоче зайняти вигідну позицію
Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Найближчі чотири-п'ять місяців будуть вирішальними у повномасштабній війні Росії та України. Не виключено, що може йтися про переговори, тому українська сторона хоче зайняти "найвигіднішу позицію", сказав Reuters український високопосадовець.

"Ця зима – критичний момент... Я сподіваюся, що війна добігає кінця. Зараз ми визначимо позиції обох сторін на переговорах, стартові позиції", – сказав анонімний співрозмовник.

За його словами, заяви республіканця Дональда Трампа про перемогу на виборах президента США наближають перспективу переговорів з Росією. На тлі цього Україна прагне збільшити обсяги озброєння, щоб зайняти "вигіднішу позицію" на фронті.

Також чиновники чекають, кого Трамп призначить керівниками у сферах безпеки та оборони, що дасть підказку щодо його майбутньої політики стосовно України.

Крім того, після перемоги республіканця запрошення України до НАТО стало виглядати "менш вірогідним". Він також визнав, що є ризик скорочення допомоги з боку США.

"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена намагатиметься уникнути цього ризику, прискоривши допомогу", – сказав анонімний чиновник.

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