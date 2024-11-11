Reuters: Найближчі місяці будуть вирішальними, у війні Україна хоче зайняти вигідну позицію

За словами анонімного чиновника, на тлі перемоги Трампа переговори можуть розпочатися найближчими місяцями

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Найближчі чотири-п'ять місяців будуть вирішальними у повномасштабній війні Росії та України. Не виключено, що може йтися про переговори, тому українська сторона хоче зайняти "найвигіднішу позицію", сказав Reuters український високопосадовець.

"Ця зима – критичний момент... Я сподіваюся, що війна добігає кінця. Зараз ми визначимо позиції обох сторін на переговорах, стартові позиції", – сказав анонімний співрозмовник.

За його словами, заяви республіканця Дональда Трампа про перемогу на виборах президента США наближають перспективу переговорів з Росією. На тлі цього Україна прагне збільшити обсяги озброєння, щоб зайняти "вигіднішу позицію" на фронті.

Також чиновники чекають, кого Трамп призначить керівниками у сферах безпеки та оборони, що дасть підказку щодо його майбутньої політики стосовно України.

Крім того, після перемоги республіканця запрошення України до НАТО стало виглядати "менш вірогідним". Він також визнав, що є ризик скорочення допомоги з боку США.

"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена намагатиметься уникнути цього ризику, прискоривши допомогу", – сказав анонімний чиновник.

10 листопада повідомлялося, що Трамп нібито зателефонував до Путіна і попросив його не загострювати ситуацію в Україні. Проте вже 11 листопада у Кремлі заяву спростували, а українська сторона заявила, що не знала про дзвінок.

11 листопада глава Міноборони Великої Британії сподівається, що Трамп продовжить підтримку України та НАТО.

Глава МЗС Франції заявив, що адміністрації нового президента США потрібно "дати час", щоб побудувати позицію щодо України.