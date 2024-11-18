Эрдоган надеется уговорить Зеленского заморозить войну – Bloomberg

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен представить свое предложение о заморозке российско-украинской войны на нынешних позициях. Свое видение он выложит во время встречи лидеров G20 в Рио-де-Жанейро 18 ноября, передает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами турецкого лидера.

Два европейских чиновника заявили журналистам, что все больше признают, что президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку "стало понятно, что ни одна сторона не может обеспечить решающую победу".

Ключевое положение Плана победы Зеленского – приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.

Тем временем Эрдоган наоборот предложит, чтобы Зеленский в качестве "уступки Путину" согласился отложить дискуссии о присоединении к Альянсу по крайней мере на 10 лет, говорят собеседники Bloomberg.

Турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса – Эрдоган предложит развернуть там международные войска как дополнительные гарантии для Украины. Также турецкий лидер предлагает обеспечить Украину военными поставками в качестве "компенсации" за согласие отказаться от пути в НАТО.

Турецкие чиновники признают, что такое предложение Украине будет тяжело принять, но считают это наиболее реалистичным подходом. Они хотели бы приостановить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий, чтобы сперва сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.