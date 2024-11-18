Эрдоган надеется уговорить Зеленского заморозить войну – Bloomberg
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен представить свое предложение о заморозке российско-украинской войны на нынешних позициях. Свое видение он выложит во время встречи лидеров G20 в Рио-де-Жанейро 18 ноября, передает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами турецкого лидера.
Два европейских чиновника заявили журналистам, что все больше признают, что президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку "стало понятно, что ни одна сторона не может обеспечить решающую победу".
Ключевое положение Плана победы Зеленского – приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
Тем временем Эрдоган наоборот предложит, чтобы Зеленский в качестве "уступки Путину" согласился отложить дискуссии о присоединении к Альянсу по крайней мере на 10 лет, говорят собеседники Bloomberg.
Турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса – Эрдоган предложит развернуть там международные войска как дополнительные гарантии для Украины. Также турецкий лидер предлагает обеспечить Украину военными поставками в качестве "компенсации" за согласие отказаться от пути в НАТО.
Турецкие чиновники признают, что такое предложение Украине будет тяжело принять, но считают это наиболее реалистичным подходом. Они хотели бы приостановить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий, чтобы сперва сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.
Собеседники говорят, что Эрдоган надеется убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он видел данные разведки, свидетельствующие о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение следующих нескольких месяцев, если боевые действия не будут прекращены. Однако это в то же время дает Путину стимул продолжать воевать.
- Трамп после оглашения результатов президентских выборов 6 ноября, пообещал, что при его каденции не будет войн.
- По данным Fox News, Трамп назначит спецпосланника по Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией.
- 15 ноября Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с Путиным.