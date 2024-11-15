Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с Путиным

Олаф Шольц планирует поговорить с Владимиром Зеленским после переговоров с диктатором РФ

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

До этого Шольц и Путин разговаривали по телефону в декабре 2022 года.

Канцлер Германии осудил захватническую войну России против Украины и призвал диктатора РФ прекратить ее и вывести войска.

Также Шольц поощрял РФ к переговорам с Украиной, чтобы добиться справедливого и продолжительного мира. Он подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину в мирном процессе.

"У Германия есть решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.

Ранее Шольц общался с президентом Владимиром Зеленским и планирует еще раз поговорить с ним после переговоров с Путиным.

ДОПОЛНЕНО В 17:15. В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Шольца. В РФ заявили, что он прошел по инициативе немецкой стороны. В ходе разговора российский диктатор заявил канцлеру ФРГ, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию войны в Украине.

В то же время Путин сказал, что "кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма".

16 октября Шольц сказал, что готов переговорить с Путиным о справедливом мире в Украине.

15 ноября агентство Bloomberg анонсировало телефонный разговор Шольца с диктатором РФ.