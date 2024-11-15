Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с Путиным
Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

До этого Шольц и Путин разговаривали по телефону в декабре 2022 года.

Канцлер Германии осудил захватническую войну России против Украины и призвал диктатора РФ прекратить ее и вывести войска.

Также Шольц поощрял РФ к переговорам с Украиной, чтобы добиться справедливого и продолжительного мира. Он подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину в мирном процессе.

"У Германия есть решимость поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.

Ранее Шольц общался с президентом Владимиром Зеленским и планирует еще раз поговорить с ним после переговоров с Путиным.

ДОПОЛНЕНО В 17:15. В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Шольца. В РФ заявили, что он прошел по инициативе немецкой стороны. В ходе разговора российский диктатор заявил канцлеру ФРГ, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию войны в Украине.

В то же время Путин сказал, что "кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма".

Читайте также
Писториус заявил, что Германия не должна казаться менее защищенной перед Путиным
Германиявойнавладимир путинпереговорыолаф шольц