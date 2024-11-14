Писториус заявил, что Германия не должна выглядеть менее защищенной перед Путиным
Борис Писториус (Фото: bmvg.de)

Германия должна усилить свою роль в обороне, чтобы российский диктатор Владимир Путин не представлял страну недостаточно защищенной. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, передает Reuters.

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"Не имеет смысла дать возможность президенту России Владимиру Путину представить Германию страной, которая не имеет долгов, но менее способна защитить себя", – сказал немецкий министр.

Кроме того, это необходимо и на случай, если США будут "уделять меньше внимания" Европе.

Также Писториус отметил, что для этого Германии придется внести некоторые изменения в политику сдерживания государственного долга. По его словам, правительство меньшинства в Берлине сделает все, чтобы парламент одобрил оборонные проекты до февраля 2025 года. Именно на этот месяц в Германии запланированы парламентские выборы

Глава Минобороны добавил, что уже обсудил эту тему с министром финансов Германии.

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