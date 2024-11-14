Писториус заявил, что Германия не должна выглядеть менее защищенной перед Путиным
Германия должна усилить свою роль в обороне, чтобы российский диктатор Владимир Путин не представлял страну недостаточно защищенной. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, передает Reuters.
"Не имеет смысла дать возможность президенту России Владимиру Путину представить Германию страной, которая не имеет долгов, но менее способна защитить себя", – сказал немецкий министр.
Кроме того, это необходимо и на случай, если США будут "уделять меньше внимания" Европе.
Также Писториус отметил, что для этого Германии придется внести некоторые изменения в политику сдерживания государственного долга. По его словам, правительство меньшинства в Берлине сделает все, чтобы парламент одобрил оборонные проекты до февраля 2025 года. Именно на этот месяц в Германии запланированы парламентские выборы
Глава Минобороны добавил, что уже обсудил эту тему с министром финансов Германии.
- 13 ноября президент Зеленский сообщил, что до конца года в Украину поступит еще одна система ПВО IRIS-T от Германии.
- 14 ноября опрос показал, что Бориса Писториуса хотят видеть канцлером Германии 39% немцев. Шольца поддерживает 13% опрошенных людей.