До конца года в Украине поступит еще одна система ПВО IRIS-T от Германии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

До конца года Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом.

В частности, стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Шольц рассказал, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца текущего года.

Кроме того, лидеры стран уделили внимание объемам поставок систем ПВО на 2025 год и возможному дополнительному усилению украинской противовоздушной обороны.

Во время разговора Зеленский и Шольц сфокусировались на том, какие усилия нужны для наилучшей оборонной и политической поддержки Украины, а также скоординировали совместные шаги на ближайшее время. В частности, согласились, что формат "Рамштайн" должен сохраняться. Важным остается и проведение очередной встречи координационной группы.

Глава государства также заявил, что украинское видение справедливого и длительного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Использует ракеты IRIS-T, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Разработка завершена в 2014 году. Система находится на вооружении в Германии, Украине, Египте, Швеции и Норвегии.