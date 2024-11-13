До конца года в Украине поступит еще одна система ПВО IRIS-T от Германии
До конца года Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом.
В частности, стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Шольц рассказал, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца текущего года.
Кроме того, лидеры стран уделили внимание объемам поставок систем ПВО на 2025 год и возможному дополнительному усилению украинской противовоздушной обороны.
Во время разговора Зеленский и Шольц сфокусировались на том, какие усилия нужны для наилучшей оборонной и политической поддержки Украины, а также скоординировали совместные шаги на ближайшее время. В частности, согласились, что формат "Рамштайн" должен сохраняться. Важным остается и проведение очередной встречи координационной группы.
Глава государства также заявил, что украинское видение справедливого и длительного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию.
IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Использует ракеты IRIS-T, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Разработка завершена в 2014 году. Система находится на вооружении в Германии, Украине, Египте, Швеции и Норвегии.
- 4 сентября Шольц объявил, что Германия заказала Украине 17 систем ПВО IRIS-T.
- 19 сентября сообщалось, что Германия готовится срочно выделить около 400 млн евро помощи Украине.
- 11 октября Шольц заявил, что до конца года Германия при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии поставит в Украину еще один пакет военной помощи на 1,4 млрд евро.
- 19 октября Умеров сообщил, что Украина на встрече G7 договорилась с Германией о немедленном усилении украинского ПВО.