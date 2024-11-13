До кінця року в Україну надійде ще одна система ППО IRIS-T від Німеччини
До кінця року Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Зокрема, сторони обговорили продовження оборонної співпраці. Шольц розповів, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця поточного року.
Крім цього, лідери країн приділили увагу й обсягам постачання систем ППО на 2025 рік і можливому додатковому посиленню української протиповітряної оборони.
Під час розмови Зеленський і Шольц сфокусувалися на тому, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час. Зокрема, погодилися, що формат "Рамштайн" має зберігатися. Важливим залишається і проведення чергової зустрічі координаційної групи.
Глава держави також заявив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії, та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину.
IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначені для знищення літаків, вертольотів, безпілотників та крилатих ракет. Розробку завершено у 2014 році. Система є на озброєнні в Німеччини, України, Єгипту, Швеції та Норвегії.
- 4 вересня Шольц оголосив, що Німеччина замовила для України 17 систем ППО IRIS-T.
- 19 вересня повідомлялося, що Німеччина готується терміново виділити майже 400 млн євро допомоги Україні.
- 11 жовтня Шольц заявив, що до кінця року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро.
- 19 жовтня Умєров повідомив, що Україна на зустрічі G7 домовилася з Німеччиною про негайне посилення української ППО.