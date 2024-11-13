До кінця року в Україну надійде ще одна система ППО IRIS-T від Німеччини

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

До кінця року Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зокрема, сторони обговорили продовження оборонної співпраці. Шольц розповів, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця поточного року.

Крім цього, лідери країн приділили увагу й обсягам постачання систем ППО на 2025 рік і можливому додатковому посиленню української протиповітряної оборони.

Під час розмови Зеленський і Шольц сфокусувалися на тому, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час. Зокрема, погодилися, що формат "Рамштайн" має зберігатися. Важливим залишається і проведення чергової зустрічі координаційної групи.

Глава держави також заявив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії, та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину.

ДОВІДКА. IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначені для знищення літаків, вертольотів, безпілотників та крилатих ракет. Розробку завершено у 2014 році. Система є на озброєнні в Німеччини, України, Єгипту, Швеції та Норвегії.