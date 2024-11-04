Зеленський: Відправлено першу систему ППО NASAMS, замовлену Канадою для України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Відправлено першу систему протиповітряної оборони NASAMS, замовлену Канадою для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Прем’єр-міністр повідомив про відправлення першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", – заявив глава держави.

Також президент подякував Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", що відбулася в Монреалі 30-31 жовтня.

"Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій. На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку", – наголосив Зеленський.

Крім цього, лідери обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня, подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни КНДР, а також скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 у 2025 році.

ДОВІДКА NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БпЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км.

23 вересня повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.

19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.