Норвегія надає 120 млн євро, щоб Україна отримала ще один ЗРК Patriot від Румунії

Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Норвегія разом з іншими союзниками надає близько 120 млн євро для того, щоб Україна отримала ще одну систему Patriot від Румунії. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія виділяє близько 120 млн євро на проєкт, який дозволить союзникам профінансувати передання Україні ще однієї системи Patriot від Румунії. У цій ініціативі також беруть участь Німеччина та США.

Стьоре підкреслив, що російські атаки тривають, і Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту цивільного населення. Захист повітряного простору України є одним із пріоритетів для Норвегії, тому "він радий", що країна може допомогти в отриманні нової системи Patriot.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня 2024 року підписав закон про передання Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot, що належить його країні.