Норвегия дает 120 млн евро, чтобы Украина получила еще один ЗРК Patriot от Румынии

В этой инициативе также принимают участие Германия и США

Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Норвегия вместе с другими союзниками предоставляет около 120 млн евро для того, чтобы Украина получила еще одну систему Patriot от Румынии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

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Он отметил, что Норвегия выделяет около 120 млн евро на проект, который позволит союзникам профинансировать передачу Украине еще одной системы Patriot от Румынии. В этой инициативе также участвуют Германия и США.

Стёре подчеркнул, что российские атаки продолжаются, и Украине нужны дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения. Защита воздушного пространства Украины является одним из приоритетов для Норвегии, поэтому "он рад", что страна может помочь в получении новой системы Patriot.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 5 сентября 2024 года подписал закон о передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot, принадлежащего его стране.