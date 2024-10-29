Норвегия дает 120 млн евро, чтобы Украина получила еще один ЗРК Patriot от Румынии
Норвегия вместе с другими союзниками предоставляет около 120 млн евро для того, чтобы Украина получила еще одну систему Patriot от Румынии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
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Он отметил, что Норвегия выделяет около 120 млн евро на проект, который позволит союзникам профинансировать передачу Украине еще одной системы Patriot от Румынии. В этой инициативе также участвуют Германия и США.
Стёре подчеркнул, что российские атаки продолжаются, и Украине нужны дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения. Защита воздушного пространства Украины является одним из приоритетов для Норвегии, поэтому "он рад", что страна может помочь в получении новой системы Patriot.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис 5 сентября 2024 года подписал закон о передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot, принадлежащего его стране.