Минобороны Румынии предлагает сбивать дроны РФ, если они нарушат воздушное пространство

Соответствующий законопроект был внесен для обсуждения в понедельник, 28 октября

Дрон Shahed-136 в полете (Фото: Depositphotos)

Министерство обороны Румынии подготовило к рассмотрению законопроект, позволяющий силам противовоздушной обороны сбивать любые недружественные беспилотники, если они пересекут воздушное пространство страны. Об этом информирует агентство Reuters.

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Агентство отмечает, что Румыния, у которой общая 650-километровая граница с Украиной, испытывала неоднократные падения обломков российских дронов Shahed-136 на ее территорию в течение последнего года, когда Россия атаковала украинскую портовую инфраструктуру.

"Боевые операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и адаптированных для военного использования, продолжают создавать большие риски на границе с Украиной и вблизи приграничной зоны Румынии", — говорится в тексте документа.

Меры, предложенные как для пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов, связаны с установкой места и идентификации объекта до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

Так, самолет-нелегал может быть уничтожен только в том случае, если совершает атаку или агрессивно ответил на перехват. Над дронами же предлагается получение контроля или обезвреживание. Уничтожение – только в крайнем случае.

"На уровне Европейского Союза продолжаются усилия по единому подходу к беспилотным летательным аппаратам, а также по установлению мер по противодействию рискам", — указано в тексте законопроекта.

Согласно предложенному закону, системы ПВО союзников, находящиеся в Румынии, также могут участвовать в их уничтожении согласно договорам о коллективной обороне с членом НАТО и ЕС.