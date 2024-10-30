Україна не отримала від країн НАТО обіцяну кількість протиповітряних систем – Зеленський
Країни НАТО пообіцяли надати Україні шість-сім систем захисту неба, але на сьогодні вони все ще не передані. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.
За словами президента, країни НАТО напередодні саміту у Вашингтоні, що відбувся у липні, сказали, що не готові бачити Україну в Альянсі поки триває повномасштабна війна. Натомість вони запропонували посилити протиповітряну оборону.
"(Вони сказали): "Ми не готові зробити більш рішучі кроки в цьому напрямку. Але готові передати вам, наприклад, шість-сім конкретних систем, які захистять ваше небо", – процитував союзників Зеленський.
Він зазначив, що не можна порівняти дві ці речі – запрошення до НАТО та посилення ППО, але Україна погодилася на пропозицію. Президент наголосив, що системи ППО є критично важливими для України й було б ризиковано втрачати таку можливість.
За словами Зеленського, домовилися про постачання до 1 вересня, але станом на 30 жовтня ця кількість систем не була передана. Він наголосив, що Україна розраховувала на цю допомогу напередодні третьої зими з відключеннями світла та іншими "випробуваннями".
"Якщо досі ми не отримали цього, то не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який уже розпочався", – сказав президент.
- 23 вересня повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.
- 19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
- 29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.