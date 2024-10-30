Україна не отримала від країн НАТО обіцяну кількість протиповітряних систем – Зеленський

За словами Зеленського, домовленостей було досягнуто ще кілька місяців тому

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Країни НАТО пообіцяли надати Україні шість-сім систем захисту неба, але на сьогодні вони все ще не передані. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За словами президента, країни НАТО напередодні саміту у Вашингтоні, що відбувся у липні, сказали, що не готові бачити Україну в Альянсі поки триває повномасштабна війна. Натомість вони запропонували посилити протиповітряну оборону.

"(Вони сказали): "Ми не готові зробити більш рішучі кроки в цьому напрямку. Але готові передати вам, наприклад, шість-сім конкретних систем, які захистять ваше небо", – процитував союзників Зеленський.

Він зазначив, що не можна порівняти дві ці речі – запрошення до НАТО та посилення ППО, але Україна погодилася на пропозицію. Президент наголосив, що системи ППО є критично важливими для України й було б ризиковано втрачати таку можливість.

За словами Зеленського, домовилися про постачання до 1 вересня, але станом на 30 жовтня ця кількість систем не була передана. Він наголосив, що Україна розраховувала на цю допомогу напередодні третьої зими з відключеннями світла та іншими "випробуваннями".

"Якщо досі ми не отримали цього, то не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який уже розпочався", – сказав президент.

23 вересня повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.

19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.