Украина не получила от стран НАТО до семи систем для защиты неба – Зеленский

По словам Зеленского, договоренности были достигнуты еще несколько месяцев назад

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Страны НАТО пообещали предоставить Украине шесть-семь систем для защиты неба, но на сегодняшний день они все еще не переданы. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

По словам президента, страны НАТО накануне саммит в Вашингтоне, который состоялся в июле, сказали, что неготовы видеть Украину в Альянсе пока идет полномасштабная война. Взамен они предложили усилить противовоздушную оборону.

"(Они сказали): "мы не готовы сделать более решительные шаги в этом направлении. Но готовы передать вам, например, шесть-семь конкретных систем, которые защитят ваше небо", – процитировал союзников Зеленский.

Он отметил, что нельзя сравнить две эти вещи – приглашение в НАТО и усиление ПВО, но Украина согласилась на предложение. Президент подчеркнул, что системы ПВО критически важны для Украины и было бы рискованно терять такую возможность.

По словам Зеленского, договорились о поставках до 1 сентября, но по состоянию на 30 октября это количество систем не было передано. Он подчеркнул, что Украина рассчитывала на эту помощь в преддверии третьей зимы с отключениями света и другими "испытаниями".

"Если до сих пор мы не получили этого, то не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался", – сказал президент.

23 сентября сообщалось, что Нидерланды передадут Украине три пусковые установки к ЗРК Patriot.

19 октября Германия и Украина договорились о немедленном усилении ПВО. К этому проекту присоединяться еще Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

29 октября стало известно, что Норвегия вместе с союзниками выделяет 120 млн евро на еще один ЗРК Patriot от Румынии для Украины.