Зеленский: Отправлена первая система ПВО NASAMS, заказанная Канадой для Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Отправлена первая система противовоздушной обороны NASAMS, заказанная Канадой для Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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"Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", — заявил глава государства.

Также президент поблагодарил Трюдо, его команду и всех причастных за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая состоялась в Монреале 30-31 октября.

"Следующим этапом должна стать подготовка итогового документа – Плана мира – по результатам всех тематических конференций. На полях конференции наша делегация представила Джастину План победы и сегодня он подтвердил его поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и привлечению к этой работе стран Глобального Юга, дальнейшую оборонную поддержку Украины, ситуацию на поле боя, в частности, привлечения к войне КНДР, а также скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в 2025 году.

СПРАВКА NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БпЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км.

23 сентября сообщалось, что Нидерланды передадут Украине три пусковые установки к ЗРК Patriot.

19 октября Германия и Украина договорились о немедленном усилении ПВО. К этому проекту присоединятся еще Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

29 октября стало известно, что Норвегия вместе с союзниками выделяет 120 млн евро на еще один ЗРК Patriot от Румынии для Украины.