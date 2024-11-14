39% немцев хотели бы видеть Писториуса канцлером: он обошел лидера оппозиции Мерца – опрос

Только 13% среди немцев, имеющих право голоса, считают, что Шольц должен быть кандидатом на должность канцлера

Борис Писториус (Фото: Christian Marquardt/EPA)

Действующий министр обороны Германии Борис Писториус в последнем опросе обошел по уровню поддержки лидера оппозиции Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 7 ноября Институтом исследования общественного мнения Forsa, пишет Bild.

Согласно им, 39% респондентов хотели бы видеть Писториуса канцлером, а лидера оппозиционного Христианско-демократического союза Мерца – 25%.

В то же время, даже среди сторонников ХДС министр обороны пользуется поддержкой 22% респондентов. В то же время, за Мерца готовы проголосовать 59% респондентов среди сторонников ХДС.

Среди сторонников Социал-демократической партии Германии 58% опрошенных хотели бы видеть кандидатом в канцлеры Писториуса, в то время как действующего канцлера Германии Олафа Шольца поддерживают 30%.

Только 13% немцев, имеющих право голоса, считают, что Шольц также должен быть кандидатом на должность канцлера от своей партии на предстоящих выборах.

Опрос также продемонстрировал, что если министр обороны может набрать очки и в политико-консервативном лагере, то у Мерца нет шансов в левом спектре: только 2% сторонников СДПГ и "Зеленых" выбрали бы Мерца в потенциальном противостоянии с Писториусом.

7 декабря 2021 года Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" подписали коалиционное соглашение. Правительство состояло из федерального канцлера Шольца и 16 министров. Социал-демократическая партия Германии получила семь министерских должностей, "Зеленые" – пять и Свободная демократическая партия – четыре.

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера.

7 ноября Штайнмайер отдал удостоверение об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.