39% німців хотіли б бачити Пісторіуса канцлером: він обійшов лідера опозиції Мерца – опитування

Лише 13% німців, які мають право голосу, вважають, що Шольц має бути кандидатом на посаду канцлера

Борис Пісторіус (Фото: Christian Marquardt/EPA)

Чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в останньому опитуванні обійшов за рівнем підтримки лідера опозиції Фрідріха Мерца. Про це свідчать результати опитування, проведеного 7 листопада Інститутом дослідження громадської думки Forsa, пише Bild.

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Згідно з ними, 39% респондентів хотіли б бачити Пісторіуса канцлером, а лідера опозиційного Християнсько-демократичного союзу Мерца – 25%.

Водночас навіть серед прихильників ХДС міністр оборони користується підтримкою 22% респондентів. Водночас за Мерца готові проголосувати 59% респондентів серед прихильників ХДС.

Серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини 58% опитаних хотіли б бачити кандидатом у канцлери Пісторіуса, тоді як чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца підтримують 30%.

Лише 13% німців, які мають право голосу, вважають, що Шольц також має бути кандидатом на посаду канцлера від своєї партії на майбутніх виборах.

Опитування також продемонструвало, що якщо міністр оборони може набрати очки й у політично-консервативному таборі, то Мерц не має шансів у лівому спектрі: лише 2% прихильників СДПН і "зелених" обрали б Мерца у потенційному протистоянні з Пісторіусом.

7 грудня 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "зелені" підписали коаліційну угоду. Уряд складався з федерального канцлера Шольца та 16 міністрів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала сім міністерських посад, "зелені" – п’ять й Вільна демократична партія – чотири.

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

7 листопада Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.