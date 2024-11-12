Головний суперник Шольца може висунути ультиматум Путіну та передати Україні ракети Taurus

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив в інтерв'ю Stern, що у разі перемоги на майбутніх виборах готовий поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним про Україну.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Мерц проведення телефонної розмови з Путіним у разі свого обрання, він сказав: "Якщо для цього буде привід і в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди, то, звісно, так".

Кандидат у лідери Німеччини зазначив, що може висунути Москві ультиматум щодо припинення бойових дій. За словами Мерца, він дав би на виконання 24 години. Якщо Росія не зробить цього, він готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus та дозволити бити ними вглиб країни-агресора.

14 жовтня 2024 року Мерц вже робив заяву щодо Taurus для України. Тоді він сказав, що передав би Києву ракети, якщо Москва не припинить атакувати цивільну інфраструктуру в Україні.

Чинний німецький канцлер Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він.

Одного разу він навіть розсміявся, коли йому вкотре поставили запитання про передання цих ракет Україні. Опозиція тоді його розкритикувала.