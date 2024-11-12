Главный соперник Шольца может выдвинуть ультиматум Путину и передать Украине ракеты Taurus

Фридрих Мерц заявил, что потребовал бы от России прекращения огня и завершения боевых в течение 24 часов

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил в интервью Stern, что в случае победы на предстоящих выборах готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным об Украине.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Мерц проведение телефонного разговора с Путиным в случае своего избрания, он сказал: "Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто соглашение, то, конечно, да".

Кандидат в лидеры Германии отметил, что может выдвинуть Москве ультиматум по прекращению боевых действий. По словам Мерца, он дал бы на исполнение 24 часа. Если Россия этого не сделает, он готов поставить Украине крылатые ракеты Taurus и позволить бить ими вглубь страны-агрессора.

14 октября 2024 года Мерц уже делал заявление относительно Taurus для Украины. Тогда он сказал, что передал бы Киеву ракеты, если Москва не перестанет атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине.

Действующий немецкий канцлер Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.

Однажды он даже рассмеялся, когда ему еще раз задали вопрос о передаче этих ракет Украине. Оппозиция тогда его раскритиковала.