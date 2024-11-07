Урядова криза в Німеччині. Штайнмаєр офіційно звільнив трьох міністрів

Франк-Вальтер Штайнмаєр (Фото: Filip Singer / EPA)

У четвер, 7 листопада, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії. Про це повідомила німецька газета Spiegel.

Штайнмаєр заявив про непереборні розбіжності в уряді й видав посвідчення про звільнення вже колишнім міністру фінансів Крістіану Лінднеру, міністерці освіти та наукових досліджень Беттіні Штарк-Ватцінгер, а також міністру юстиції та захисту прав споживачів Марко Бушману.

Водночас міністр цифрових технологій і транспорту Фолькер Віссінг залишається у федеральному уряді, але покидає Вільну демократичну партію. Тепер він також очолить Мін'юст, який раніше очолював Бушман. Він отримав від Штайнмаєра сертифікат про призначення на нову посаду.

Крім того, Йорга Кукіса офіційно призначили наступником Лінднера в Міністерстві фінансів. А за освіту до нових виборів відповідатиме міністр продовольства та сільського господарства від "Зелених" Джем Оздемір.

7 грудня 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "Зелені" підписали коаліційну угоду. Уряд складався з федерального канцлера Шольца та 16 міністрів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала сім міністерських посад, "Зелені" – п’ять й Вільна демократична партія – чотири.

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера. Також він ініціює голосування за вотум довіри своєму уряду на 15 січня 2025 року.