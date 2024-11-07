Reuters: Німеччина зможе продовжити допомогу Україні у 2025 році

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: ОП)

Німеччина зможе продовжити допомогу Україні у 2025 році, навіть якщо бюджет не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімного співрозмовника у бюджетному комітеті та ще чотирьох інформаторів.

Повідомляється, що проєкт бюджету Німеччини на 2025 рік передбачає скорочення допомоги Україні до чотирьох млн євро з приблизно восьми млн євро у 2024 році. Однак, за словами співрозмовника у бюджетному комітеті, більшу частину країна зможе надати.

За інформацією співрозмовника в німецькому уряді, канцлер Олаф Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на три мільярди євро до 15 мільярдів євро і профінансувати його внаслідок припинення дії закону, що обмежує запозичення. Але колишній глава Мінфіну Крістіан Ліндер відмовився.

Як повідомили чотири неназвані співрозмовники, передбачені для України кошти здебільшого складаються з асигнувань і тому їх можна розподілити в межах тимчасового бюджетного управління, якщо основний бюджет не буде ухвалено вчасно.

Якщо будуть затримки в ухваленні бюджету на 2025 рік, це означатиме відсутність видатків на нові проєкти. Але водночас додаткова допомога Україні все ж таки може бути схвалена.

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу. Отже, є певні обмеження на нові програми, але все, що вже діє, може продовжуватися за планом", – сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Як зазначив аналітик Danske Bank Рун Йохансен, німецький уряд не опиниться у такій ситуації, як американський. У разі розпаду діятиме тимчасове управління бюджетом, підсумував він.

У жовтні 2023 року Конгрес США не зміг схвалити бюджет на 2024 рік і допомогу Україні у розмірі понад $61 млрд, зокрема. На початку грудня були провалені переговори щодо кордону, що загрожує допомозі для України. Лише 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

22 жовтня 2024 року стало відомо, що Україна отримає від Франції грантів на 200 млн євро. Ключові сектори, які отримають фінансування – енергетика, розмінування, інфраструктура й інші.

6 листопада стало відомо, що в Німеччині розпалася урядова коаліція. Канцлер Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера