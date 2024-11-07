Reuters: Німеччина зможе продовжити допомогу Україні у 2025 році
Німеччина зможе продовжити допомогу Україні у 2025 році, навіть якщо бюджет не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімного співрозмовника у бюджетному комітеті та ще чотирьох інформаторів.
Повідомляється, що проєкт бюджету Німеччини на 2025 рік передбачає скорочення допомоги Україні до чотирьох млн євро з приблизно восьми млн євро у 2024 році. Однак, за словами співрозмовника у бюджетному комітеті, більшу частину країна зможе надати.
За інформацією співрозмовника в німецькому уряді, канцлер Олаф Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на три мільярди євро до 15 мільярдів євро і профінансувати його внаслідок припинення дії закону, що обмежує запозичення. Але колишній глава Мінфіну Крістіан Ліндер відмовився.
Як повідомили чотири неназвані співрозмовники, передбачені для України кошти здебільшого складаються з асигнувань і тому їх можна розподілити в межах тимчасового бюджетного управління, якщо основний бюджет не буде ухвалено вчасно.
Якщо будуть затримки в ухваленні бюджету на 2025 рік, це означатиме відсутність видатків на нові проєкти. Але водночас додаткова допомога Україні все ж таки може бути схвалена.
"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу. Отже, є певні обмеження на нові програми, але все, що вже діє, може продовжуватися за планом", – сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек.
Як зазначив аналітик Danske Bank Рун Йохансен, німецький уряд не опиниться у такій ситуації, як американський. У разі розпаду діятиме тимчасове управління бюджетом, підсумував він.
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