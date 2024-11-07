Reuters: Германия сможет продолжить помощь Украине в 2025 году

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: ОП)

Германия сможет продолжить помощь Украине в 2025 году, даже если бюджет не будет принят вовремя из-за распада коалиционного правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в бюджетном комитете и еще четверых информаторов.

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Сообщается, что проект бюджета Германии на 2025 год предусматривает сокращение помощи Украине до четырех млн евро с примерно восьми млн евро в 2024 году. Однако, по словам собеседника в бюджетном комитете, большую часть страна сможет предоставить.

По информации собеседника в немецком правительстве, канцлер Олаф Шольц хотел увеличить пакет поддержки Украины на три млрд евро до 15 млрд евро и профинансировать его за счет приостановки действия закона, ограничивающего заимствования. Но бывший глава Минфина Кристиан Линдер отказался.

Как сообщили четыре неназванных собеседника, предусмотренные для Украины средства в основном состоят из ассигнований и поэтому их можно распределить в рамках временного бюджетного управления, если основной бюджет не будет принят вовремя.

Если будут задержки в принятии бюджета на 2025 год, это будет означать отсутствие расходов на новые проекты. Но при этом дополнительная помощь Украине все же может быть одобрена.

"Запуск новых программ финансирования потребует решения бюджетного комитета или Бундестага. Таким образом, есть определенные ограничения на новые программы, но все, что уже действует, может продолжаться по плану", – сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Как отметил аналитик Danske Bank Рун Йохансен, немецкое правительство не окажется в такой ситуации, как американское. В случае распада будет действовать временное управление бюджетом, подытожил он.

В октябре 2023 года Конгресс США не смог одобрить бюджет на 2024 год и помощь Украине в размере более $61 млрд, в том числе. В начале декабря были провалены переговоры по границе, что было чревато помощью Украины. Только 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

22 октября 2024 года стало известно, что Украина получит от Франции грантов на 200 млн евро. Ключевые секторы, которые получат финансирование – энергетика, разминирование, инфраструктура и другие.

6 ноября стало известно, что в Германии распалась правительственная коалиция. Канцлер Шольц уволил министра финансов Линднера.