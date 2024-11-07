Правительственный кризис в Германии. Штайнмайер официально уволил трех министров

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Filip Singer / EPA)

В четверг, 7 ноября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отдал удостоверения об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel.

Штайнмайер заявил о непреодолимых разногласиях в правительстве и выдал удостоверения об увольнении уже бывшему министру финансов Кристиану Линднеру, министру образования и научных исследований Беттине Штарк-Ватцингер, а также министру юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушману.

В то же время министр цифровых технологий и транспорта Фолькер Виссинг остается в федеральном правительстве, но покидает Свободную демократическую партию. Теперь он также возглавит Минюст, которым ранее руководил Бушман. Он получил от Штайнмайера сертификат о назначении на новую должность.

Кроме того, Йорг Кукис официально назначен преемником Линднера в Министерстве финансов. А за образование до новых выборов будет отвечать министр продовольствия и сельского хозяйства от "Зеленых" Джем Оздемир.

7 декабря 2021 года Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" подписали коалиционное соглашение. Правительство состояло из федерального канцлера Шольца и 16 министров. Социал-демократическая партия Германии получила семь министерских должностей, "Зеленые" – пять и Свободная демократическая партия – четыре.

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера. Также он инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года.