Пісторіус заявив, що Німеччина не має здаватися менш захищеною перед Путіним

Німецький міністр заявив, що має намір домогтися схвалення оборонних проєктів до лютневих виборів у Німеччині

Борис Пісторіус (Фото: bmvg.de)

Німеччина має посилити свою роль в обороні, щоб російський диктатор Володимир Путін не сприймав країну як недостатньо захищену. Про це заявив голова німецького Міноборони Борис Пісторіус, передає Reuters.

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"Не має сенсу дати президенту Росії Володимиру Путіну уявити Німеччину країною, яка не має боргів, але менш здатна захистити себе", – сказав німецький міністр.

Крім того, це необхідно й у разі, якщо США "приділятимуть менше уваги" Європі.

Також Пісторіус зазначив, що для цього Німеччині доведеться внести деякі зміни до політики стримування державного боргу. За його словами, уряд меншості в Берліні зробить усе, щоб парламент схвалив оборонні проєкти до лютого 2025 року. Саме на цей місяць у Німеччині заплановано парламентські вибори.

Глава Міноборони додав, що вже обговорив цю тему із міністром фінансів Німеччини.

13 листопада президент Зеленський повідомив, що до кінця року до України надійде ще одна система ППО IRIS-T від Німеччини.

14 листопада опитування показало, що Бориса Пісторіуса хочуть бачити канцлером Німеччини 39% німців. Шольц підтримує 13% опитаних людей.