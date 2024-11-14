Пісторіус заявив, що Німеччина не має здаватися менш захищеною перед Путіним
Борис Пісторіус (Фото: bmvg.de)

Німеччина має посилити свою роль в обороні, щоб російський диктатор Володимир Путін не сприймав країну як недостатньо захищену. Про це заявив голова німецького Міноборони Борис Пісторіус, передає Reuters.

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"Не має сенсу дати президенту Росії Володимиру Путіну уявити Німеччину країною, яка не має боргів, але менш здатна захистити себе", – сказав німецький міністр.

Крім того, це необхідно й у разі, якщо США "приділятимуть менше уваги" Європі.

Також Пісторіус зазначив, що для цього Німеччині доведеться внести деякі зміни до політики стримування державного боргу. За його словами, уряд меншості в Берліні зробить усе, щоб парламент схвалив оборонні проєкти до лютого 2025 року. Саме на цей місяць у Німеччині заплановано парламентські вибори.

Глава Міноборони додав, що вже обговорив цю тему із міністром фінансів Німеччини.

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