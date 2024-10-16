Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным про мир в Украине

Олаф Шольц (Фото: скриншот)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов переговорить с российским диктатором Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге 16 октября, сообщает газета Frankfurter Allgemeine

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"Поэтому правильно и то, что, когда нас спросят, мы тоже поговорим с президентом России, мы говорим: да, это тоже так", — сказал Шольц.

Политик добавил, что Германия должна и дальше "интенсивно поддерживать" Украину в защите от российской агрессии, так как хочет сделать все возможное, чтобы полномасштабная война закончилась как можно скорее. Также Шольц напомнил о многочисленных "жертвах империалистического безумия российского президента" в Украине и подчеркнул, что подобное не должно повториться в Европе.

По словам Шольца, Германия неоднократно организовывала мирные конференции. На международной встрече в Швейцарии было объявлено, что должна состояться еще одна конференция, но уже с участием России. Однако немецкий канцлер подчеркнул, что подобные мероприятия никогда не будут проводиться "через голову Украины", а только по согласованию с нашей страной и союзниками.