Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным про мир в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов переговорить с российским диктатором Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге 16 октября, сообщает газета Frankfurter Allgemeine
"Поэтому правильно и то, что, когда нас спросят, мы тоже поговорим с президентом России, мы говорим: да, это тоже так", — сказал Шольц.
Политик добавил, что Германия должна и дальше "интенсивно поддерживать" Украину в защите от российской агрессии, так как хочет сделать все возможное, чтобы полномасштабная война закончилась как можно скорее. Также Шольц напомнил о многочисленных "жертвах империалистического безумия российского президента" в Украине и подчеркнул, что подобное не должно повториться в Европе.
По словам Шольца, Германия неоднократно организовывала мирные конференции. На международной встрече в Швейцарии было объявлено, что должна состояться еще одна конференция, но уже с участием России. Однако немецкий канцлер подчеркнул, что подобные мероприятия никогда не будут проводиться "через голову Украины", а только по согласованию с нашей страной и союзниками.
- 8 сентября Шольц заявил, что "настал момент" обсудить окончание войны в Украине.
- 17 сентября канцлер Германии заявлял, что страна рассматривает все варианты достижения мира в Украине.
- 1 октября сообщалось, что Шольц может позвонить Путину впервые с 2022 года. Немецкий политик планировал обсудить с ним полномасштабную войну в Украине.
- 11 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что российский диктатор уже не готов даже разговаривать по телефону с Шольцем.
- 15 октября Шольц заявил, что забыл объяснить немцам, почему важно поддерживать Украину.