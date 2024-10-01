Zeit: Шольц впервые с 2022 года может позвонить Путину и обсудить Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, топ-темой должна стать российско-украинская война. Об этом пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на осведомленных собеседников в правительственном кругу.
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По данным источников журналистов, Шольц хочет обсудить международные вопросы, связанные с войной России против Украины, а также "найти способы снизить напряженность между Москвой и Западом".
Инициатива немецкого лидера может стать первым важным контактом между Берлином и Москвой за долгое время.
Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся в 2022 году. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую общались с диктатором РФ в первый год полномасштабной войны.
- 10 сентября 2024 правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт говорил, что Шольц готов пообщаться с Путиным, если будет случай и "подходящий момент".
- В тот же месяц канцлер неоднократно отмечал необходимость интенсифицировать усилия для завершения войны.
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