Zeit: Шольц вперше з 2022 року може зателефонувати Путіну та обговорити Україну

Остання телефонна розмова Шольца і Путіна відбулася в грудні 2022 року

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує найближчим часом провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, топтемою має стати російсько-українська війна. Про це пише німецька газета Zeit з посиланням на обізнаних співрозмовників в урядовому колі.

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За даними джерел журналістів, Шольц хоче обговорити міжнародні питання, пов'язані з війною Росії проти України, а також "знайти способи зменшити напруженість між Москвою і Заходом".

Ініціатива німецького лідера може стати першим важливим контактом між Берліном і Москвою за довгий час.

Остання телефонна розмова Шольца і Путіна відбулася у 2022 році. Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо спілкувалися з диктатором РФ у перший рік повномасштабної війни.

10 вересня 2024 року уряду ФРН Штеффен Гебештрайт говорив, що Шольц готовий поспілкуватися з Путіним, якщо буде нагода та "слушний момент".

Того ж місяця канцлер неодноразово наголошував на необхідності інтенсифікувати зусилля для завершення війни.

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