Нам потрібен кінець цієї війни – Бербок назвала ключові аспекти мирних переговорів із Росією

Глава МЗС Німеччини зазначила, що країна не заспокоїться, допоки Путін не сяде за стіл переговорів

Анналена Бербок на засіданні ООН (Фото: сторінка у мережі X)

Гарантії безпеки від союзників – це один з аспектів укладання миру в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, повідомляє Der Spiegel.

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"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної держави має бути гарантовано. Це означає гарантії безпеки... Нам потрібен кінець цієї війни", — заявила вона.

Глава німецького МЗС сказала, що Німеччина вдячна союзникам за те, що дедалі більше з них замислюються про закінчення війни в Україні. Водночас зазначила, що неможливо дивитися на те, як Росія "руйнує частини України, що залишилися", і підкреслила, що Німеччина не "сидітиме склавши руки" доти, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Також Бербок торкнулася теми депортації українських дітей до Росії та Білорусі та наголосила, що "не заспокоїться, поки діти не повернуться до своїх родин".

"Ви можете обдурити себе. Найсильніша людина у вашій країні може сховатися за викраденими нею дітьми. Але ви не зможете обдурити світ", — звернулася вона до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі.

17 вересня Bloomberg повідомив, що деякі союзники мають намір у 2025 році посадити Україну та РФ за стіл переговорів, аби закінчити війну.

20 вересня глава МЗС Італії заявив, що Китай та Росія мають брати участь у переговорах з Україною. Але про капітуляцію української сторони не може бути мови.

Індія – це ідеальний посередник у переговорах із РФ для України, повідомило Politico 25 вересня.

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