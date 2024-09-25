Нам потрібен кінець цієї війни – Бербок назвала ключові аспекти мирних переговорів із Росією
Анналена Бербок на засіданні ООН (Фото: сторінка у мережі X)

Гарантії безпеки від союзників – це один з аспектів укладання миру в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, повідомляє Der Spiegel.

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"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної держави має бути гарантовано. Це означає гарантії безпеки... Нам потрібен кінець цієї війни", — заявила вона.

Глава німецького МЗС сказала, що Німеччина вдячна союзникам за те, що дедалі більше з них замислюються про закінчення війни в Україні. Водночас зазначила, що неможливо дивитися на те, як Росія "руйнує частини України, що залишилися", і підкреслила, що Німеччина не "сидітиме склавши руки" доти, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Також Бербок торкнулася теми депортації українських дітей до Росії та Білорусі та наголосила, що "не заспокоїться, поки діти не повернуться до своїх родин".

"Ви можете обдурити себе. Найсильніша людина у вашій країні може сховатися за викраденими нею дітьми. Але ви не зможете обдурити світ", — звернулася вона до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі.

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